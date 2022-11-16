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Теннис

WTA сообщила предварительный календарь соревнований на 2023 год

Сезон 2023 года начнется с турнира United Cup.

В WTA опубликовали календарь турниров на новый сезон до Открытого чемпионата США.

Сезон 2023 года начнется с турнира United Cup в Австралии, нового объединенного командного соревнования в партнерстве с Tennis Australia и ATP, в котором будут участвовать женщины и мужчины, соревнующиеся в Брисбене, Перте и Сиднее.

 «Поскольку WTA празднует свое 50-летие, календарь на 2023 год демонстрирует невероятную широту и охват женского тенниса», – заявил Стив Саймон, главный исполнительный директор WTA.

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