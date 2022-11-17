ATP Finals. Циципас на решающем тай-брейке победил Медведева и лишил его шансов на выход в полуфинал

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Джокович гарантировал себе место в полуфинале Итогового турнира ATP
Результаты матчей Итогового турнира ATP Фото — gettyimages
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Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Токио
Заватка поборется за выход в полуфинал турнира Фото — gettyimages #Зоватька Екатерина Завацкая Источник...
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Байндл с победы стартовала на турнире в Буэнос-Айресе
Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире WTA 125 в Аргентине #Катери Источник — Чемпион....
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ATP Finals. Кириос и Коккинакис выиграли первый матч на турнире, Мектич и Павич досрочно вышли в полуфинал
2022-11/1668626024_kyrgios.jpeg|—> Источник: btu.org.ua