Стефанос Циципас: «Не так много игроков выходят после подачи к сетке — это тот элемент, который однозначно можно добавить в мою игру»

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— Моя тактика выходить вперед и играть у сетки обусловлена лишь тем, что это матч против Медведева? Это тот элемент, который однозначно

можно добавить в мою игру. Раньше я пользовался им чуть больше, часто использовал его на грунте. Но в последние годы не делал это уже так же часто, как 2-3 года назад. В последние годы это вообще почти исчезло из нашего спорта. Не так много игроков выходят после подачи к сетке. Мне нравится этот переход, мне он кажется визуально очень интересным и было бы здорово, в том числе и для зрителей, видеть такой элемент значительно чаще.

Относительно следующего матча против Рублева, в котором будет разыграно место в полуфинале, скажу, что у нас уже было много хороших матчей в прошлом. У нас были длинные матчи, короткие, разные. И вроде бы уже и на всех покрытиях. Мне бы хотелось хорошо отдохнуть, поработать завтра над некоторыми моментами, чтобы я увидел, что я готов к новому поединку.

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