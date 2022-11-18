ATP Finals. Надаль обыграл Рууда и завершил своё выступление на турнире

Больше в Теннис
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Буэнос-Айрес. Байндл уступила Эррани во втором круге
2022-11/1668699336_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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ATP Finals. В Красной группе определились пары, которые сыграют в полуфинале
2022-11/1668717844_ram.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Стефанос Циципас: «Не так много игроков выходят после подачи к сетке — это тот элемент, который однозначно можно добавить в мою игру»
2022-11/1668694634_tsitsipas.jpg|—>— Моя тактика выходить вперед и играть у сетки обусловлена лишь тем, что это...
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Джокович гарантировал себе место в полуфинале Итогового турнира ATP
Результаты матчей Итогового турнира ATP Фото — gettyimages