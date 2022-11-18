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Теннис

Фриц вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Американский теннисист в тяжелом матче обыграл Феликса Оже-Альясима из Канады < Источник - Чемпион.

Состоялись матчи Итогового турнира ATP в Зеленой группе.

Вторым полуфиналистом соревнований в Зеленой группе стал американец Тейлор Фриц, победивший в трех сетах Феликса Оже-Альясима из Канады. В 1/2 финала он встретится с лидером Красной группы сербом Новаком Джоковичем.

Вторую полуфинальную пару составят норвежец Каспер Рууд и победитель противостояния грека Стефаноса Циципаса с Андреем Рублевым.

Итоговый турнир ATP&nbsp — Nitto ATP Finals Турин, Италия Призовой фонд – $14,750,000 Хард Зеленая группа, Групповой этап Третий тур, 17 ноября

Тейлор Фритц (США) – Феликс Оже-Альясим (Канада) 7:6(4), 6:7(5), 6:2

Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) 7:5, 7:5

Источник: champion.com.ua

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