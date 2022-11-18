Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Теннис

Тренер Уайлдера назвал единственного достойного соперника для Деонтея

Малик Скотт, главный тренер бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, поделился мнением о будущем своего подопечного. #Деонтей Вайлдер

Источник — isport.ua.

Ни один из боец ​​сверхтяжелого дивизиона не сможет победить Деонтеея Уайлдера (43-2-1, 42 KO).

Об этом рассказал тренер американца Малик Скотт.

«Тест Деонтея — это в бою с Тайсоном Фьюри. Я не верю в таких бойцов, как Джошуа, Усик и Руис. Я не думаю, что они смогут даже приблизиться к Уайлдеру, если он сосредоточен на своей цели.< /p>

Я не верю в это. Хотите верьте, хотите нет, но я уверен, что с таким Деонтеем даже Тайсон Фьюри не справится», — рассказал Скотт.

Ранее тренер Уайлдера призвал Усика отложить бой с Фьюри.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис