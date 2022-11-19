ATP Finals. Циципас проиграл в последнем групповом матче и не вышел в полуфинал

Больше в Теннис
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Тренер Уайлдера назвал единственного достойного соперника для Деонтея
Малик Скотт, главный тренер бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, поделился...
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Братислава (W60). Снигур не смогла выйти в полуфинал
2022-11/1668765274_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Фриц вышел в полуфинал Итогового турнира АТР
Американский теннисист в тяжелом матче обыграл Феликса Оже-Альясима из Канады < Источник - Чемпион....
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Завацкая вышла в полуфинал турнира в Токио
Заватка поборется за выход в финал турнира #Катарина Завацкая Источник – Чемпион. Украинская теннисистка...