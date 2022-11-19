ATP Finals. Известны все полуфиналисты парного турнира

Больше в Теннис
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Сергей Стаховский в форме Национальной гвардии Украины посетил церемонию чествования игроков, завершивших карьеру в этом сезоне (ФОТО)
2022-11/1668806761_316053708_886999269333948_2775473682132120965_n.jpg|—>Сергей Стаховский вышел на корт в форме Национальной гвардии Украины, а в момент его...
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ATP Finals. Циципас проиграл в последнем групповом матче и не вышел в полуфинал
2022-11/1668809460_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Тренер Уайлдера назвал единственного достойного соперника для Деонтея
Малик Скотт, главный тренер бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, поделился...
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Братислава (W60). Снигур не смогла выйти в полуфинал
2022-11/1668765274_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua