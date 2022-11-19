ATP Finals. Рам и Солсбери второй сезон подряд сыграют в финале

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Завацкая не смогла доиграть полуфинальный матч турнира в Токио
Украинка не завершила матч из-за проблем с плечом #Катарина Завацкая Источник — Чемпион. Украинская...
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Циципас проиграл в последнем групповом матче и не вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Джокович и Рублев вышли в плей-офф Фото — gettyimages #Ци Источник — Чемпион.
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ATP Finals. Известны все полуфиналисты парного турнира
2022-11/1668804697_pavic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Сергей Стаховский в форме Национальной гвардии Украины посетил церемонию чествования игроков, завершивших карьеру в этом сезоне (ФОТО)
2022-11/1668806761_316053708_886999269333948_2775473682132120965_n.jpg|—>Сергей Стаховский вышел на корт в форме Национальной гвардии Украины, а в момент его...