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Теннис

Циципас проиграл в последнем групповом матче и не вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Джокович и Рублев вышли в плей-офф Фото — gettyimages #Ци Источник — Чемпион.

Прошли матчи Итогового турнира ATP в Красной группе.

Стефанос Циципас уступил Андрею Рублеву впервые за три встречи этого года.  Россиянин впервые сыграет в полуфинале Итогового чемпионата.

Итоговый турнир ATP — Nitto ATP Finals Турин, Италия Призовой фонд – $14,750,000 Хард Красная группа, Групповой этап Третий тур, 18 ноября

Новак Джокович — Данило Медведев 6:3, 6:7 (5), 7:6 (2)

Андрей Рублев — Стефанос Циципас  3:6, 6:3, 6:2

Источник: champion.com.ua

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