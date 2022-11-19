Теннис
Циципас проиграл в последнем групповом матче и не вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Джокович и Рублев вышли в плей-офф Фото — gettyimages #Ци Источник — Чемпион.
Прошли матчи Итогового турнира ATP в Красной группе.
Стефанос Циципас уступил Андрею Рублеву впервые за три встречи этого года. Россиянин впервые сыграет в полуфинале Итогового чемпионата.
Итоговый турнир ATP — Nitto ATP Finals Турин, Италия Призовой фонд – $14,750,000 Хард Красная группа, Групповой этап Третий тур, 18 ноября
Новак Джокович — Данило Медведев 6:3, 6:7 (5), 7:6 (2)
Андрей Рублев — Стефанос Циципас 3:6, 6:3, 6:2