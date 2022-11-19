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Теннис

Сергей Стаховский в форме Национальной гвардии Украины посетил церемонию чествования игроков, завершивших карьеру в этом сезоне (ФОТО)

2022-11/1668806761_316053708_886999269333948_2775473682132120965_n.jpg|—>Сергей Стаховский в форме Национальной гвардии Украины посетил церемонию чествования игроков, завершивших карьеру в этом сезоне (ФОТО)
Сергей Стаховский вышел на корт в форме Национальной гвардии Украины, а в момент его выхода все теннисная арена была подсвечена в цвета украинского флага.

Помимо украинца в торжественной церемонии приняли участие французы Жо-Вилфрид Цонга и Жиль Симон, испанец Томми Робредо, немец Филип Кольшрайбер, бразилец Бруно Соареш и другие теннисисты.

Сергей Стаховский выиграл четыре титула АТР в одиночном разряде и столько же в парном. Украинец входил в топ-35 мирового рейтинга в одиночном и парном разрядах.

«Не так я себе представлял завершение карьеры. Но новые обстоятельства заставили всех нас, Украинцев, объединиться и сделать максимум от нас зависящего для нашей победы. Турин сегодня был украинским во время ATP Finals. Спасибо всем украинцам за ваше мужество. Слава Украине. Слава Нации», — подписал Стаховский свою публикацию в Instagram.

Примечательно, что сегодня в Турине свои матчи проводят два представителя россии — Даниил Медведев и Андрей Рублев.

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Источник: btu.org.ua

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