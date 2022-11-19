Стаховский: Я бы пути ничего не говорил, а просто застрелил бы

#Сергей Стаховский

Источник — Большой теннис Украины.

Украина и россия (террористическая страна) не будут дружить даже после завершения войны.

Об этом рассказал бывший теннисист Сергей Стаховский.

«Это будет невозможно для целых поколений украинцев и россиян. Нет оправданий тому огромному количеству людей, которых пути замучил и убил. Возможна встреча с путиным? Я бы, наверное, имел в руках пистолет, я бы ему ничего не говорил, а просто застрелил бы» сказал Стаховский.