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Теннис

Стаховский: Я бы пути ничего не говорил, а просто застрелил бы

#Сергей Стаховский

Источник — Большой теннис Украины.

Украина и россия (террористическая страна) не будут дружить даже после завершения войны.

Об этом рассказал бывший теннисист Сергей Стаховский.

«Это будет невозможно для целых поколений украинцев и россиян. Нет оправданий тому огромному количеству людей, которых пути замучил и убил. Возможна встреча с путиным? Я бы, наверное, имел в руках пистолет, я бы ему ничего не говорил, а просто застрелил бы» сказал Стаховский.

Напомним, Стаховский в форме Национальной гвардии Украины официально завершил карьеру.

Источник: champion.com.ua

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