Теннис
Стаховский: Я бы пути ничего не говорил, а просто застрелил бы
#Сергей Стаховский
Источник — Большой теннис Украины.
Украина и россия (террористическая страна) не будут дружить даже после завершения войны.
Об этом рассказал бывший теннисист Сергей Стаховский.
«Это будет невозможно для целых поколений украинцев и россиян. Нет оправданий тому огромному количеству людей, которых пути замучил и убил. Возможна встреча с путиным? Я бы, наверное, имел в руках пистолет, я бы ему ничего не говорил, а просто застрелил бы» сказал Стаховский.
Напомним, Стаховский в форме Национальной гвардии Украины официально завершил карьеру.