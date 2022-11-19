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Теннис

Стаховский: На всех публичных мероприятиях я буду в форме Нацгвардии Украины

Экстенистист рассказал, почему решил выйти на церемонию на итоговом турнире ATP в Турине в форме Национальной гвардии

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский принял решение приходить на публичные мероприятия в форме Национальной гвардии Украины.

Об этом он рассказал порталу Большой теннис Украины.

«На самом деле, это была не идея, а решение. На данном этапе на всех публичных мероприятиях, на которые я буду попадать, я буду в форме Национальной гвардии Украины. Конечно, АТР я предупредил заранее. У них не было никаких нареканий на этот счет и просто сказали: «Главное, что ты здесь будешь, а в какой уже форме — это мы поддержим», — сказал Стаховский.

Напомним, Стаховский в форме Национальной гвардии Украины официально завершил карьеру.

Источник: champion.com.ua

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