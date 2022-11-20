ATP Finals. Рууд обыграл Рублёва на пути в финал турнира

Больше в Теннис
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Новак Джокович: «На последней игре сезона, я собираюсь выложиться по полной»
2022-11/1668893264_djokovic.jpeg|—>Новак Джокович на двух тай-брейках победил Тэйлора Фритца.
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Стаховский: На всех публичных мероприятиях я буду в форме Нацгвардии Украины
Экстенистист рассказал, почему решил выйти на церемонию на итоговом турнире ATP в Турине в...
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Стаховский о российских теннисистах: Они ничего не сделали, чтобы война прекратилась
Бывший теннисист рассказал о российских коллегах по цеху #Сергей Стаховский < ="article__source"> Источник —...
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Стаховский: Я бы пути ничего не говорил, а просто застрелил бы
#Сергей Стаховский Источник — Большой теннис Украины.