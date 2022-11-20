Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР

#Новак Джокович

Источник — Чемпион .

21-кратный чемпион турниров серии Grand Slam Новак Джокович (АТР 8) в финале Итогового турнира АТР обыграл Каспера Рууда (Норвегия, ATP 4) в двух сетах за 1 час и 34 минуты. Отметим, что для Новака это уже 6-й трофей на Итоговом турнире АТР. Ранее он побеждал на этом турнире в 2008 году и с 2012 по 2015 годы.

Кстати, Джокович выиграл все 5 матчей на турнире ATP Finals 2022. группе, один полуфинал и финал.

АТР Finals. Финал Турин (Италия) Призовой фонд $14,750,000 20 ноября

Новак Джокович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) 7:5, 6:3

🆙@DjokerNole | #NittoATPFinals pic.twitter.com/ed0BJrDC4t — ATP Tour (@atptour) November 20, 2022

Напомним Стаховский в форме Национальной гвардии Украины официально завершил карьеру.

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