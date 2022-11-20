Федерер: Я пока боюсь заниматься другими видами спорта

Легендарный теннисист рассказал о чем занимается после завершения карьеры #Роджер Федерер

Источник – Tennis Majors.

20-кратный чемпион Больших шлемов Роджер Федерер не восстановился от повреждения после завершения карьеры.

Об этом он рассказал порталу Tennis Majors.

«Я пока боюсь заниматься другими видами спорта. С коленями все пока так себе. Поэтому с этим надо подождать. Впоследствии мы сможем больше путешествовать. Мы всегда планируем отпуска, и я хочу, чтобы они были веселыми и необычными. Я хотел бы отвезти детей в Африку».

Федерер сыграл свой последний матч в карьере

«Раньше мы ездили в отпуск, чтобы расслабиться, потому что моя жизнь в туре была очень напряженной. А теперь путешествия могут стать активнее», — сказал Федерер.

Напомним, Федерер намерен< /strong> стать детским тренером.