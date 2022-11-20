Новак Джокович: «На последней игре сезона, я собираюсь выложиться по полной»

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Новак Джокович на двух тай-брейках победил Тэйлора Фритца.

— Я очень рад, что могу побороться за еще один большой трофей, один из самых больших, которые есть в нашем спорте. Пока что это отличная неделя для меня. Четыре победы в четырех матчах. Конечно на последней игре сезона, я собираюсь выложиться по полной. Я буду стараться изо всех сил.

Мне нравится тот факт, что я смог выиграть у Медведева в изнурительной борьбе, а затем вернуться на следующий день после не столь длительного восстановления и выиграть еще один напряженный матч у Фритца в двух сетах. Это то, что в какой-то степени определяло мою карьеру на протяжении многих лет. У меня были подобные ситуации, когда мне удавалось восстановиться и одержать несколько крупных побед.

Конечно, я хотел бы выиграть титул, но я не буду единственным игроком, который будет желать добиться этого на корте. Надеюсь, мне удастся сыграть на том уровне, на котором я провел большую часть матчей на этой неделе, и получить трофей.

Мое физическое состояние явно отличается от большинства матчей, где я чувствовал себя более свежим. Сегодня, из-за вчерашнего более чем трехчасового матча с Медведевым, я действительно чувствовал тяжесть в ногах, немного больше, чем в любой из предыдущих дней недели. Я знал, что изначально в этом поединке, я не буду самым свежим и мне придется найти способ по-другому выстроить свою игру, с учетом отсутствия скорости реакции на корте сегодня и учитывая его мощную подачу.

Скажем так — я чувствовал себя не лучшим образом в игровом плане. Физически я был в порядке. Не очень хорошо и не очень плохо. Я не чувствовал, что был слишком измотан, что не мог играть. На самом деле, наоборот, я был в порядке и мог бы сыграть еще один сет, без проблем. Я просто чувствовал, что бью по мячу не так чисто, как на протяжении всей недели. Это также связано с более тяжелыми ногами, более слабой реакцией. В то же время я думаю, что такие победы ценятся вдвойне, потому что ты не очень хорошо себя чувствуешь на корте в игровом плане, но тебе все равно удается выиграть у классного игрока два тай-брейка. Конечно, я должен быть доволен этим.

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