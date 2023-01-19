Энди Маррей о ночной победе над Коккинакисом: «Выиграть такой матч — это потрясающе, но сейчас я просто хочу лечь спать»

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35-летний Энди Маррей отыгрался с 0-2 по сетам в поединке с Танаси Коккинакисом, одержав победу почти за шесть часов игрового времени. Встреча завершилась около 4 часов утра по Мельбурну.

— Безумный поединок. Это был самый длинный матч из всех, что я играл. Но в таких игровых условиях это было ожидаемо. Если вы играете в холодное время, в такое время суток, с такими мячами, у вас будут длинные розыгрыши, длинные очки. Сегодня, физически я чувствовал себя на корте лучше, чем в прошлый раз, и это положительный момент. Но, безусловно закончить матч в четыре утра — это не идеальный вариант. Конечно, выиграть такой матч — это потрясающе, но сейчас я просто хочу лечь спать.

Когда меня не пустили в туалет перед пятым сетом, ну слушайте, я прекрасно знаю правила тура относительно перерывов на туалет. Очевидно, что я очень много говорил об этом. Но на часах три часа ночи. Я пил весь день. Нужно сходить в туалет. Да, это, конечно, раздражает в тот момент Я понимаю, что вы не хотите, чтобы люди злоупотребляли правилами. Но когда вы цепляетесь к игрокам в три-четыре часа ночи, иногда нужно сделать небольшую поблажку.

Есть ли риск для здоровья, играть столь длинный матч? Я не знаю. Возможно. На самом деле это довольно странно, потому что корты быстрые. Корты не медленные. Но мячи…Когда мы начали сегодня поединок, было ощущение, что в мяче нет, ну, не знаю, давления, как будто он совсем пустой. Это именно то, на что я жаловался довольно часто во время матча.

Очень непросто забить виннерс когда ты в розыгрыше. Вчера вы видели розыгрыш на 70 ударов, было несколько по 35-40. Слушайте, это ненормально. На это нужно обратить внимание.

Нужно ли менять теннису подход, чтобы не играть в 3-4 часа ночи? Я думаю да, потому что не понимаю, кому это выгодно. После такой игры, мы приходим сюда и говорим об этом. Вместо того, чтобы матч Маррей — Коккинакис стал эпическим, он превращается немного в фарс.

Удивительно, что люди остались до конца. Я очень ценю то, что зрители так поступают, создавая для нас атмосферу в концовке. Я очень ценю это. Кому-то нужно будет работать на следующий день и все такое. Если мой ребенок боллбой на турнире и возвращается в пять утра, то я как родитель буду очень зол на это. Я не думаю, что это полезно для болельщиков. Это не выгодно для игроков.

Так что, да, мы постоянно говорим об этом. Об этом говорят уже много лет. Когда вы начинаете ночные матчи поздно и имеете такие условия, такие ситуации будут происходить.

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