Костюк с победы стартовал в парном Australian Open

Костюк пробила во второй круг турнира Фото — gettyimages #Марта Костюк < Источник - Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграли тандем Даниэль Коллинс/Хезер Уотсон (США/Великобритания) в первом круге парного. Australian Open.

Матч продолжался. 1 час и 29 минут. Костюк и Русе ни разу не подали на вылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 4 из 8 брейк-пойнтов.

Australian Open — Grand Slam Мельбурн, Австралия Хард Призовой фонд — $30,623,800 text-align: center;»>Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе — Даниэль Коллинс/Хезер Уотсон 6:4, 6:2

Ранее Калинина уверенно победила Квитову 2 круга Australian Open.