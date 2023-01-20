Australian Open. Два украинца выступят в юниорской сетке турнира

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Энди Маррей о ночной победе над Коккинакисом: «Выиграть такой матч — это потрясающе, но сейчас я просто хочу лечь спать»
2023-01/1674156422_murray-1.jpg|—>35-летний Энди Маррей отыгрался с 0-2 по сетам в поединке с Танаси Коккинакисом, одержав...
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Костюк с победы стартовал в парном Australian Open
Костюк пробила во второй круг турнира Фото — gettyimages #Марта Костюк < Источник -...
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Надаль пропустит 6-8 недель из-за травмы
#Рафаэль Надаль Источник — Чемпион
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Australian Open. Вондроушова победила вторую сеяную Жабер, Гарсия и Бенчич вышли в третий раунд
2023-01/1674139437_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua