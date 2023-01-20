Australian Open. Хуркач в пяти сетах одолел Шаповалова, Корда обыграл финалиста прошлогоднего турнира

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Australian Open. Киченок и Эскобар проиграли в первом круге турнира в миксте
2023-01/1674208954_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Байндл уступила Остапенко в третьем круге Australian Open
Екатерина Байндл не смогла пробиться в следующий круг турнира #Остапенко Байндл Источник — Чемпион....
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Костюк потерпела разгромное поражение в 3 круге Australian Open
#Марта Костюк Источник — Чемпион
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Калинина проиграла Крейчиковой в 3 круге Australian Open
#Ангелина Калинина Источник — Чемпион