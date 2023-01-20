Костюк потерпела разгромное поражение в 3 круге Australian Open

#Марта Костюк

Источник — Чемпион .

Марта Костюк не смогла преодолеть третий круг на Australian Open-2023 — украинка в двух сетах уступила Джессике Пегули, взяв лишь 2 гейма.

Костюк совершила 1 эйс при 8 двойных ошибках, реализовав лишь 1 брейк-пойнт из 9. В пассиве украинской теннисистки 39 непринужденных ошибок.

Australian Open — Grand Slam Мельбурн, Австралия Хард Призовой фонд — $30,623,800 Третий круг, 20 января ;Марта Костюк (57) — 6:0, 6:2

Также турнир после третьего круга покинула Ангелина Калинина, которая уступила Барборе Крейчековой из Чехии (6: 2, 6:3). Екатерина Байндль свой поединок с Еленой Остапенко начнет ориентировочно в 7:30 по киевскому времени.