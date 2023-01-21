Australian Open. Расписание матчей украинских теннисистов в воскресенье

Больше в Теннис
-
Юниоры. Якубенко в трех сетах уступил в первом круге Australian Open
2023-01/1674285657_iakubenko.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Киченок уступила во втором круге парного Australian Open
Киченок уступила во втором круге парного Australian Open #Надежда Киченок Источник — Чемпион. Украинская...
-
Костюк в паре вышла в третий круг Australian Open
Украинка продолжает играть в парном турнире Фото — gettyimages #Марта Костюк < Источник -...
-
Australian Open. Расписание матчей украинских теннисистов в субботу
2023-01/1673922921_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua