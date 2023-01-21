Киченок уступила во втором круге парного Australian Open #Надежда Киченок

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте из Кимберли Циммерманн из Бельгии уступила пари Сюко Аояма/Энна Сибахара (Япония) во втором круге Australian Open. Матч длился 1 час и 1 час. . Киченок и Циммерманн ни разу не подали на вылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 1 брейк-пойнт.

Australian Open — Grand Slam Мельбурн, Австралия Хард align: center;»>Сюко Аояма/Энна Сибахара — Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн 6:2, 6:2