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Теннис

Киченок уступила во втором круге парного Australian Open

Киченок уступила во втором круге парного Australian Open #Надежда Киченок

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте из Кимберли Циммерманн из Бельгии уступила пари Сюко Аояма/Энна Сибахара (Япония) во втором круге Australian Open. Матч длился 1 час и 1 час. . Киченок и Циммерманн ни разу не подали на вылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 1 брейк-пойнт.

Australian Open — Grand Slam Мельбурн, Австралия Хард align: center;»>Сюко Аояма/Энна Сибахара — Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн 6:2, 6:2

Источник: champion.com.ua

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