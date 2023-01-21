Костюк в паре вышла в третий круг Australian Open

Украинка продолжает играть в парном турнире Фото — gettyimages #Марта Костюк < Источник - Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграли тандем Николь Мелихар (США)/Эллен Перес (Австралия) во втором круге парного. Australian Open.

Матч продолжался. 2 часа и 3 минуты. Костюк и Русе трижды подали на вылет, допустили 6 двойных ошибок и использовали 3 из 5 брейк-пойнтов.

Australian Open — Grand Slam Мельбурн, Австралия Хард Призовой фонд — $30,623,800 align: center;»>Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе — Николь Мелихар/Эллен Перес 3:6, 7:6 (7), 6:0

Ранее Костюк потерпела разгромное поражение в 3 круге Australian Open.