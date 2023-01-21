Юниоры. Якубенко в трех сетах уступил в первом круге Australian Open

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Киченок уступила во втором круге парного Australian Open
Киченок уступила во втором круге парного Australian Open #Надежда Киченок Источник — Чемпион. Украинская...
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Костюк в паре вышла в третий круг Australian Open
Украинка продолжает играть в парном турнире Фото — gettyimages #Марта Костюк < Источник -...
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Australian Open. Расписание матчей украинских теннисистов в субботу
2023-01/1673922921_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Australian Open. Чжу Линь выбила шестую ракетку мира на пути в 1/8 финала
2023-01/1674227324_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua