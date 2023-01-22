Australian Open. Линетт и Гарсия поспорят за выход в четвертьфинал

Больше в Теннис
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Australian Open. Баутиста Агут остановил Маррея, 20-летний американец впервые сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam
2023-01/1674304318_shelton.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Australian Open. Расписание матчей украинских теннисистов в воскресенье
2023-01/1673922921_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Юниоры. Якубенко в трех сетах уступил в первом круге Australian Open
2023-01/1674285657_iakubenko.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок уступила во втором круге парного Australian Open
Киченок уступила во втором круге парного Australian Open #Надежда Киченок Источник — Чемпион. Украинская...