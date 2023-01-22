Australian Open. Расписание матчей украинских теннисистов в понедельник

Больше в Теннис
-
Australian Open. Корда в пяти сетах победил Хуркача и впервые сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam
2023-01/1674371980_korda.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Калинина с бельгийкой сенсационно вышла в 1/8 финала Australian Open
#Ангелина Калинина Источник — Чемпион
-
Australian Open. Швёнтек проиграла Рыбакиной, Остапенко победила Гауфф
2023-01/1674364704_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Australian Open. Баутиста Агут остановил Маррея, 20-летний американец впервые сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam
2023-01/1674304318_shelton.jpeg|—> Источник: btu.org.ua