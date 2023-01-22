Australian Open. Швёнтек проиграла Рыбакиной, Остапенко победила Гауфф

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Калинина с бельгийкой сенсационно вышла в 1/8 финала Australian Open
#Ангелина Калинина Источник — Чемпион
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Australian Open. Баутиста Агут остановил Маррея, 20-летний американец впервые сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam
2023-01/1674304318_shelton.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Australian Open. Линетт и Гарсия поспорят за выход в четвертьфинал
2023-01/1674311404_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Australian Open. Расписание матчей украинских теннисистов в воскресенье
2023-01/1673922921_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua