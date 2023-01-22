Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Теннис

Калинина с бельгийкой сенсационно вышла в 1/8 финала Australian Open

#Ангелина Калинина

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вместе со своей напарницей Алисон ван Эйтванк (Бельгия) пробилась в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

< В 1/16 финала Ангелина и Алисон в трех сетах обыграли Анну Данилину (Казахстан) и Саню Мирзу (Индия) за 2 часа и 2 минуты.

Напомним Калинина не смогла выйти в 1/8 финала АО 2023 в одиночном разряде, уступив Барбору Крейчикову.

В следующем раунде Калинина и ван Эйтванк встретятся с Чань Хао-Чин и Ян Чжаосюань.

Australian Open 2023 Пары, 1/16 финала 22 января < Ангелина Калинина (Украина)/Алисон ван Эйтванк (Бельгия) - Анна Данилина (Казахстан)/Саня Мирза (Индия) 6:4, 4:6, 6:2

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис