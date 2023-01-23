Australian Open. Джокович отдал всего пять геймов де Минору, Пол впервые вышел в четвертьфинал на «Шлеме»

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Костюк вышла в 1/4 финала парного разряда Australian Open
#Марта Костюк Источник — Чемпион
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Калинина проиграла в третьем круге парного разряда Australian Open
#Australian Open, #Ангелина Калинина Источник – Чемпион.
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Australian Open. Линетт победила четвёртую ракетку мира, Векич остановила Фругвиртову и вышла в четвертьфинал
2023-01/1674449806_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Australian Open. Чжу Линь не смогла обыграть двукратную чемпионку турнира
2023-01/1674401067_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua