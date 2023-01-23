Калинина проиграла в третьем круге парного разряда Australian Open

#Australian Open, #Ангелина Калинина

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина и бельгийка Элисон ван Эйтванк уступили Чжань Хаоцин из Китайского Тайбэя и Ян Чжаосюань из Китая в третьем круге Australian Open в парном разряде.

Матч длился 1 час 41 минуту и завершился со счетом 3:6, 5:7.

Калинина и ван Эйтванк не выполнили ни одной подачи навылет, допустили 3 двойных ошибок и реализовали 1 из 5 брейкпойнтов.

Australian Open 2023 Пары, 1/16 финала 23 января

Ангелина Калинина (Украина)/Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй)/Ян Чжаосюань (Китай) 3:6, 5:7