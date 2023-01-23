Сборная Украины назвала состав на матчи Кубка Дэвиса

Мужская сборная сыграет против Ливана

Источник – ftu.org.ua.

Сборная Украины объявила состав мужской команды на матч плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса против Ливана.

Об этом сообщает ФТУ.

Украину представят Владислав Манафов, Владислав Орлов, Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько. Дебютантом команды является Овчаренко.

Тренером сборной будет Орест Терещук, который заменит Андрея Медведева. Терещук уже руководил командой с 2008 по 2012 год.

Поединок Украина – Ливан пройдет 3-4 февраля в польском городе Лешно.