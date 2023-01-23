Тэйлор Фритц о словах Джоковича: «Некоторые игроки более активно говорят о травмах, чем другие»

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«Мое мнение, которое, вероятно, никого не волнует…. 80% игроков всегда с чем-то сталкиваются (степень тяжести разная), но все, честно говоря, всегда немного травмированы… СМИ всегда фокусируются только на ведущих парнях, поэтому их проблемы привлекают больше внимания.

Кроме того, некоторые игроки более активно говорят о травмах, чем другие. Я не думаю, что люди симулируют травмы, но я думаю, что иногда игроки преувеличивают серьезность травмы, потому что это разгружает их и помогает им играть лучше (что, честно говоря, нормально, делайте то, что помогает).

На самом деле, я не думаю, что это делается в духе неспортивного поведения, и прежде чем люди начнут оправдываться, я не говорю о ком-то конкретно, это просто то, что я вижу как игрок: иногда есть серьезные травмы, иногда преувеличенные.

Я не нападаю ни на кого из игроков, так что, пожалуйста, не защищайтесь», — написал американский теннисист в своем аккаунте в Twitter.

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