Australian Open. Хантер и Мертенс сыграют против Костюк и Русе в четвертьфинале

Больше в Теннис
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Тэйлор Фритц о словах Джоковича: «Некоторые игроки более активно говорят о травмах, чем другие»
2023-01/1674505118_fritz.jpeg|—>«Мое мнение, которое, вероятно, никого не волнует….
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Сборная Украины назвала состав на матчи Кубка Дэвиса
Мужская сборная сыграет против Ливана Источник – ftu.org.ua.
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Кемпер. Марченко выиграл стартовый матч в квалификации, Молчанов и Манафов сыграют в парном турнире
2022-10/1667209725_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Australian Open. Джокович отдал всего пять геймов де Минору, Пол впервые вышел в четвертьфинал на «Шлеме»
2023-01/1674470583_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua