Australian Open. Расписание матчей украинских теннисистов в среду

Больше в Теннис
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Елена Рыбакина: «Получаю большую поддержку со всего мира, но в основном — из Казахстана»
2023-01/1674547917_rybakina.jpg|—>— С вашей точки зрения, с тех пор как вы начали выступать за Казахстан,...
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Australian Open. Рыбакина обыграла Остапенко в первом четвертьфинале
2023-01/1674535647_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Australian Open. Хантер и Мертенс сыграют против Костюк и Русе в четвертьфинале
2023-01/1674480043_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Тэйлор Фритц о словах Джоковича: «Некоторые игроки более активно говорят о травмах, чем другие»
2023-01/1674505118_fritz.jpeg|—>«Мое мнение, которое, вероятно, никого не волнует….