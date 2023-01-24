Елена Рыбакина: «Получаю большую поддержку со всего мира, но в основном — из Казахстана»

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— С вашей точки зрения, с тех пор как вы начали выступать за Казахстан, как много поддержки вы по-прежнему получаете из Москвы, от российских болельщиков в целом? Изменилось ли что-то в этом плане, или вам кажется, что поддержка российских болельщиков по-прежнему велика, особенно когда вы побеждаете на таких крупных турнирах?

— Я думаю, что я получаю большую поддержку со всего мира, но в основном я полагаю, что это поддержка из Казахстана, это точно. Сложно сказать, потому что лучшую поддержку, скажем так, я получила — не то чтобы лучшую, но как бы первое ощущение, когда я действительно получила большую поддержку, было когда я выступала на Олимпиаде, и там не было зрителей, но я постоянно получала множество писем и сообщений и все такое. Так что я думаю, что это понемногу отовсюду, но в основном из Казахстана.

— На Уимблдоне Вам постоянно приходилось отвечать на вопросы о гражданстве и переезде в Казахстан, поскольку Вы из России. Здесь гораздо легче, когда этот вопрос не стоит?

— Во-первых, как я уже говорила, у меня был сложный период перед Уимблдоном в том смысле, что я была очень уставшей ментально. Я сыграла много турниров, поэтому была не в лучшей форме и брала паузу. Так что, на Уимблдоне, была не совсем ожидаемая победа.

Но здесь все по-другому, потому что, во-первых, я уже сделала это однажды [выиграла «мэйджор»], и, конечно, я уверена, что смогу сделать это снова. Я очень хорошо подготовилась с командой и не удивлена своим результатам. Я счастлива и просто хочу работать и совершенствоваться дальше.

Думаю, на Уимблдоне я ответила на все вопросы, и больше говорить не о чем.

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