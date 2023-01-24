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Теннис

Украинские теннисисты купили дроны для подразделения Долгополова

Александр сейчас защищает страну в составе сил обороны #Катарина Завацкая, #Марта Костюк, #Элина Свитолина, #Сергей Стаховский, #Александр Долгополов Источник — xsport.ua.

Бывшие коллеги экстенсисиста Александра Долгополова помогли закупить дроны для подразделения, где он проходит службу.

Об этом сообщает сам Долгополов.

«Друзья, спасибо за помощь нашему подразделению, дроны уже начнут работать и делать потому что оккупантам. Слава Украине! Если кого-то! не заметил, извините», — отметил Долгополов.

Довгополов отметил аккаунты Людмилы и Надежды Киченок, Леси Цуренко, Элины Светолиной, Сергея Стаховского, Катарины Завацкой , Екатерины Байндль, Марты Костюк и тренера Станислава Хмарского.

Напомним, Довгополов в своем подразделении занимается аэроразведкой.

Источник: champion.com.ua

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