Марченко с победы стартовал на турнире во Франции

Марченко победил экс-18-ю ракетку мира #Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (412) в двух сетах обыграл француза Бенуа Пера (172) в первом раунде челленджера в Кемпере.

Матч длился 1 час и 10 минут. Украинец пять раз подал навылет, допустил четырех двойных ошибок, отыграл единственный брейк-поинт соперника и сделал три брейка. , Франция Хард (зал) Призовой фонд — €118,000 Первый круг, 25 января

Илья Марченко — Бенуа Пер 6:1, 6:4