Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Теннис

Марченко с победы стартовал на турнире во Франции

Марченко победил экс-18-ю ракетку мира #Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (412) в двух сетах обыграл француза Бенуа Пера (172) в первом раунде челленджера в Кемпере.

Матч длился 1 час и 10 минут.   Украинец пять раз подал навылет, допустил четырех двойных ошибок, отыграл единственный брейк-поинт соперника и сделал три брейка. , Франция Хард (зал) Призовой фонд — €118,000 Первый круг, 25 января

Илья Марченко — Бенуа Пер 6:1, 6:4

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис