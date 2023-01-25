На матче Australian Open один из болельщиков был в футболке с символом Z

Российских теннисистов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе #Australian Open, Джокович, #Рублев

Источник — Tribuna.com.

Во время матча 1/4 финала Australian Open между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем один из болельщиков на трибунах был в футболке с символом Z.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Предметы одежды, демонстрирующие белую букву Z, входят в список запрещенных вещей на Australian Open.

Также за пределами арены были замечены болельщики с флагами так называемой ДНР и с изображением Путина.< /p>

Российских теннисистов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе.

Напомним, Костюк вышла в 1/2 финала парного разряда Australian Open.