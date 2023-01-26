Australian Open. Рыбакина сыграет в решающем матче после победы над Азаренко

Больше в Теннис
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Долгополов — об отце Джоковиче: Совершенно отвратительно
Украинец прокомментировал скандальное видео с отцом Джоковича #Australian Open, #Новак , #Александр Долгополов Источник...
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Свитолина и Стаховский проведут мастер-класс для молодых теннисистов
Мероприятие состоится 9 февраля в Вышгороде Бывший украинский теннисист Сергей и Элина Свитолина проведут...
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Кемпер. Марченко в двух сетах победил экс-18-ю ракетку мира и вышел во второй круг
2023-01/1674649655_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Новак Джокович о выкриках болельщиков: «Если меня хотят спровоцировать или оскорбить, тогда я на это реагирую»
2023-01/1674682235_djokovic.jpeg|—>Сербский теннисист ответил на вопрос, возможно ли объективно освещать события в теннисе, учитывая то,...