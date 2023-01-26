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Теннис

Долгополов — об отце Джоковиче: Совершенно отвратительно

Украинец прокомментировал скандальное видео с отцом Джоковича #Australian Open, #Новак , #Александр Долгополов Источник — Чемпион.

Бывший теннисист Александр Долгополов прокомментировал видео, на котором отец Новака Джоковича позировал со зрителями, принесшими на Australian Open флаг РФ с портретом Путина.

Соответствующий пост он совершил в Твиттере.

«Совершенно отвратительно. И они говорят, что политику следует держать подальше от спорта. Этим людям совершенно не к чему быть на теннисных турнирах, в том числе отцу Новака Джоковича, если они открыто восхваляют режим геноцида» — сказал Долгополов.

Отец Джоковича публично поддержал россию у флага с Путиным — ВИДЕО

Источник: champion.com.ua

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