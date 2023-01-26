Кемпер. Марченко проиграл пятому сеяному и не смог выйти в 1/4 финала

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Снегирь вышла в четвертьфинал турнира во Франции
Украинка поборется за выход в полуфинал турнира Фото — gettyimages #Дарь Источник — Чемпион....
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Марченко уступил на турнире во Франции
Украинец не смог против в следующий круг турнира Фото — gettyimages #Илья Марченко Источник...
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Рыбакина и Соболенко вышли в финал Australian Open
Финал состоится в субботу, 28 января #Australian Open, #Рыбакина #Арина Соболенко Источник — Чемпион....
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Australian Open. Линетт не смогла пробиться в финал турнира
2023-01/1674735292_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua