Кемпер. Марченко в двух сетах победил экс-18-ю ракетку мира и вышел во второй круг

Больше в Теннис
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Новак Джокович о выкриках болельщиков: «Если меня хотят спровоцировать или оскорбить, тогда я на это реагирую»
2023-01/1674682235_djokovic.jpeg|—>Сербский теннисист ответил на вопрос, возможно ли объективно освещать события в теннисе, учитывая то,...
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Андрей Рублев: «Надеюсь, что мы сможем сыграть на Уимблдоне»
2023-01/1674672728_rublev.jpeg|—>«Я надеюсь [что смогу сыграть]. Я не знаю.
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Марченко с победы стартовал на турнире во Франции
Марченко победил экс-18-ю ракетку мира #Илья Марченко
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Снегирь в упорной борьбе выиграла стартовый матч на турнире во Франции
Дарына обыграла Кристину-Андрею Миту #Дарина Снегирь