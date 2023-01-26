Новак Джокович о выкриках болельщиков: «Если меня хотят спровоцировать или оскорбить, тогда я на это реагирую»

2023-01/1674682235_djokovic.jpeg|—>

Сербский теннисист ответил на вопрос, возможно ли объективно освещать события в теннисе, учитывая то, что журналисты представляют разные страны и имеют разное происхождение

«Все относительно. Все относительно… Справедливое информирование… Возможно, ваша точка зрения и моя точка зрения — это две совершенно разные вещи. Что лично я хотел бы видеть — это уважение, нарративы, которые не фокусируются только на одном взгляде, на одной стороне истории. Мне нравится, когда кто-то рассматривает вопрос (тему) под другим углом, понимая, кто такой я или любой другой спортсмен или персонаж, понимая, откуда мы родом, когда пытаются быть немного более объективными. То есть, вот что мне бы хотелось видеть.

Но опять же, я уважаю вашу профессию. Я понимаю, что без вас, без СМИ, наш спорт был не тем, чем он есть сейчас, не таким глобальным и популярным. Поэтому, думаю, мы все часть одной команды. В конце концов, мы все часть этого прекрасного спорта, который, я чувствую, мы все любим и которым живем. Вот и все. Я понимаю, что есть некоторые люди, которые, возможно, предвзяты, потому что им, возможно, я больше нравлюсь или меньше. Таковы дела. Трудно это все охарактеризовать в простой форме. «Справедливое информирование» — это такая широкая тема. Все это очень относительно. Трудно определить, как это должно быть».

Также серб прокомментировал свое недовольство из-за группы болельщиков.

«Почему я пожаловался судье? Если это продолжается, я мало что могу поделать. Было пару человек… Если кто-то переходит черту, начинает делать какие-то комментарии, не касающиеся поддержки другого игрока, если тебя просто хотят спровоцировать или оскорбить, тогда я на это реагирую. Не с первого раза, не со второго, но после этого — да. Тогда я обращаюсь к арбитру, чтобы он отреагировал. Далее я уже слышал, что этот болельщик поддерживал Рублева. Он не выкрикивал никаких плохих слов до конца матча, поэтому в дальнейшем у меня не было нареканий».

>>>