Теннис
Свитолина и Стаховский проведут мастер-класс для молодых теннисистов
Мероприятие состоится 9 февраля в Вышгороде
Бывший украинский теннисист Сергей и Элина Свитолина проведут мастер-класс для детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Об этом сообщает пресс-служба фонда Элины Светолиной.
Мероприятие состоится 9 февраля в Вышгороде, а организатором является фонд Элины Светолиной.
Мастер-класс состоится на базе современного спортивного комплекса, который отвечает современным требованиям и имеет бомбоубежище.