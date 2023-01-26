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Теннис

Свитолина и Стаховский проведут мастер-класс для молодых теннисистов

Мероприятие состоится 9 февраля в Вышгороде

Бывший украинский теннисист Сергей и Элина Свитолина проведут мастер-класс для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Об этом сообщает пресс-служба фонда Элины Светолиной.

Мероприятие состоится 9 февраля в Вышгороде, а организатором является фонд Элины Светолиной.

Мастер-класс состоится на базе современного спортивного комплекса, который отвечает современным требованиям и имеет бомбоубежище.

Источник: champion.com.ua

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