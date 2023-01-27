«Буду смотреть матч дома». Отец Джоковича заявил, что не пойдет на полуфинал сына после совместного фото с поклонниками Путина

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«Я здесь только для того, чтобы поддержать своего сына. У меня не было намерения вызывать такие заголовки или какие-то беспорядки.

Я был на улице с болельщиками Новака, как я это делал после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победу и сфотографироваться с ними. У меня не было намерения быть втянутым в такое.

Моя семья пережила ужас войны, и мы желаем только мира. Поэтому в сегодняшнем полуфинале [между Новаком Джоковичем и Томми Полом] не будет никаких препятствий ни для моего сына, ни для другого игрока. Я буду смотреть матч дома.

Желаю отличного матча и, как всегда, буду болеть за своего сына», — написал Срджан Джокович в своем заявлении.

Напомним, что вчера отец Новака Джоковича был замечен в компании поклонников российского президента, сделав с совместное фото с флагом, где изображен Путин.

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