Теннис
Джокович и Циципас вышли в финал Australian Open
Финальный поединок состоится 29 января #Australian Open, #Новак Джокович, # Циципас Источник — Чемпион.
Сегодня, 27 января, состоялись полуфинальные матчи Australian Open.
Новак Джокович одержал побед над Томми Полом. Стефанос Циципас победил Карена Хачанова.
Финальный поединок состоится 29 января.
Australian Open — Grand Slam Мельбурн, Австралия Хард< /em> Призовой фонд — $30,623,800 Полуфинал, 27 января
Стефанос Циципас (Греция) — Карен Хачанов 7 :6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3
Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США) 7:5, 6:1, 6:2