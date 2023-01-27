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Теннис

Джокович и Циципас вышли в финал Australian Open

Финальный поединок состоится 29 января #Australian Open, #Новак Джокович, # Циципас Источник — Чемпион.

Сегодня, 27 января, состоялись полуфинальные матчи Australian Open.

Новак Джокович одержал побед над Томми Полом. Стефанос Циципас победил Карена Хачанова.

Финальный поединок состоится 29 января.

Australian Open — Grand Slam Мельбурн, Австралия Хард< /em> Призовой фонд — $30,623,800 Полуфинал, 27 января

Стефанос Циципас (Греция) — Карен Хачанов 7 :6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3

Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США) 7:5, 6:1, 6:2

Источник: champion.com.ua

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