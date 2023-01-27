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Теннис

Костюк уступила в полуфинале парного турнира Australian Open

Матч длился 1 час 20 минут. #Барбора Крейчикова, #Синякова, #Елена-Габриэла Рузе Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Рузе уступили Барборе Крейчиковой и Екатерине Синяковой из Чехии в пределах 1/2 парного турнира Australian Open.

Матч длился 1 час 20 минут и завершился со счетом 2:6, 2:6.

Костюк и Рузе выполнили 1 подачу навылет, допустили 3 двойных ошибок.

Australian Open 2023 Пары, 1 /2 финала 27 января

Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Рузе (Румыния) — Барбора Крейчикова/Екатерина Синякова (Чехия) 2:6, 2:6

Источник: champion.com.ua

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