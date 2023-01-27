Лион. Байндл стартует в квалификации соревнований

Больше в Теннис
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Снигур вышла в 1/2 финала турнира во Франции
Украинка одолела Зейнеп Сонмезу.
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Джокович и Циципас вышли в финал Australian Open
Финальный поединок состоится 29 января #Australian Open, #Новак Джокович, # Циципас Источник — Чемпион....
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Костюк уступила в полуфинале парного турнира Australian Open
Матч длился 1 час 20 минут.
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Стаховский: 24 февраля жена обещала сжечь российский паспорт
Украинец рассказал об отношениях с женой, имеющей российское и венгерское гражданство # Сергей Стаховский...